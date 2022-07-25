Die Welt: США оказывают экономическое давление на ФРГ, переживающую острейший кризис

США оказывают серьезное экономическое давление на Германию несмотря на то, что страна столкнулась со сложнейшим кризисом. Об этом пишет обозреватель газеты Die Welt Томас Штраубхаар.

По его словам, в ФРГ начинают происходить самоусиливающиеся цепные реакции, последствия которых сложно предугадать.

Штраубхаар отметил, что именно в таких условиях Вашингтон, который всегда финансировал «немецкое экономическое чудо» экспортной политики, может теперь выдвинуть немецкой стороне свои условия.

Журналист считает, что для Германии больше не будет «политики «и-и»», Соединенные Штаты поставят Европу перед выбором: она должна выбирать США в качестве стратегического союзника, а в Китае начать видеть исключительно «заклятого врага», в противном случае европейским странам придется отказаться от трансатлантических союзов, а значит, «и от военного щита США для Европы».

Ранее сообщалось, что президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер призвал задуматься, готова ли Европа к издержкам ради защиты ценностей.