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В Казахстане заявили о необходимости нарастить темпы газификации

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Depositphotos

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ходе встречи с председателем правления АО «Национальная компания «QazaqGaz» Санжаром Жаркешовым заявил о необходимости по наращиванию темпов газификации в стране. Об этом сообщается на сайте главы государства.

«По итогам встречи президент дал ряд поручений, в том числе по наращиванию темпов газификации в Казахстане», — отметили в публикации.

В пресс-службе добавили, что Жаркешов доложил Токаеву о том, что принятые неотложные меры помогли избежать дефицита газа внутри страны. Кроме того, сейчас удовлетворены все потребности внутреннего рынка.

По словам Жаркешова, компания QazaqGaz начала строить газоперерабатывающий завод мощностью 1 млрд кубометров. Кроме того, расширяется ресурсная база за счет проектов разведки и добычи газа.

В конце апреля министр энергетики Казахстана Болат Акчулаков заявил, что страна может столкнуться с дефицитом газа к 2025 году с учетом роста потребления энергоносителя местными жителями. Акчулаков отметил, что жители стали потреблять больше «голубого топлива» на 4,8 млрд кубометров с 2017 по 2021 год. Потребление выросло с 13,8 до 18,6 млрд кубометров.

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