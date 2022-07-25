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Запрет Японии на импорт золота из России начнет действовать с 1 августа

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Павел Лисицын/РИА «Новости»

Запрет импорта золота из России в Японию, введенный в рамках санкций из-за военных действий на Украине, вступит в силу 1 августа. Об этом говорится в документе, опубликованном на сайте японского министерства финансов.

Ограничения на покупку российского золота были утверждены Токио 5 июля. Также в рамках этого пакета санкций с 5 сентября будет введен запрет на предоставление России услуг по бухгалтерскому учету, аудиту, консалтингу и трастовым операциям.

В начале июля Япония обновила санкционный список в отношении России, добавив в него 57 физических лиц и шесть компаний. Под санкции попали вице-премьер России Дмитрий Григоренко, глава военно-гражданской администрации Херсонской области Владимир Сальдо, его заместитель Кирилл Стремоусов и другие лица.

Посол РФ в Токио Михаил Галузин предупредил, что новые санкции против РФ обречены на провал и нанесут вред самой Японии.

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Санкции против России
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