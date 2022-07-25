Новости Спорт Статьи
Политика
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Семья и Дети #Операция на Украине
Новости Спорт Статьи #Операция на Украине
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Опрос: каждый пятый москвич хочет умереть молодым 10:47
Годовалая москвичка разгрызла капсулы для чистки труб и получила ожоги рта 10:44
Эмин Агаларов признался, что после развода вернулся к экс-супруге 10:42
«Уругвайский сериал, испанские страсти!»: Скопинцев о бегстве Варелы... 10:40
В результате столкновения автобусов в Липецке пострадали 15 человек 10:38
ФСБ заявила о связи расследователя Bellingcat Грозева c попыткой угона самолетов РФ 10:37
Создатель «Теории большого взрыва» Чак Лорри подал на развод... 10:32
РИА «Новости»: постпред России при Евросоюзе Чижов уйдет в Совфед 10:32
Audi начала продажи семиместного кроссовера Q6 10:29
Умер режиссер фильма «Почтальон всегда звонит дважды» Боб Рейфелсон 10:28
Сделать Газету.Ru своим источником в Яндекс.Новостях?
Нет, не хочу
Да, давайте

В администрации Новгорода обрадовались возвращению пятирублевки с изображением Новгородского кремля

close
100%
ЦБ РФ

В Центробанке анонсировали возобновление печати пятирублевой и десятирублевой купюр образца 1997 года, на которых изображены достопримечательности Красноярска и Великого Новгорода. В управлении по работе со СМИ администрации Великого Новгорода заявили «Газете.Ru», что «очень рады» будущему появлению памятников города на банкнотах, поскольку россияне «должны знать, где находятся их истоки».

«Мы, конечно, очень рады, что мы будем присутствовать везде, потому что Новгород — это родина российской государственности. Это один из древнейших городов и одна из древнейших столиц русского государства, поэтому очень важно, чтобы все жители России знали, где находятся их истоки и поэтому смотрели на важнейшие святыни нашей страны, а у нас находятся и памятник тысячелетия России, который был открыт в нашем городе в годовщину тысячелетия российской государственности и широко праздновался, и Софийский собор — древнейший каменный храм православный на территории России», — сказали там.

На лицевой стороне пятирублевой купюры изображен памятник «Тысячелетие России» на фоне Софийского собора в Новгороде, а на оборотной — стена Новгородского кремля.

О том, что в России в конце года планируют возобновить печать десятирублевой купюры образца 1997 года, выпуск которой прекратили в 2013, ранее рассказал «Известиям» зампред Центробанка Сергей Белов, курирующий наличное денежное обращение. В ведомстве предполагают, что такое решение снизит расходы на производство наличных денег, а также частично решит проблему с монетами, которые не возвращаются в обращение, а «мертвым грузом оседают в домах у россиян».

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть