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«Известия»: на Bosch подали в суд из-за нарушения прав российских потребителей

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Global Look Press

«Общественная потребительская инициатива» (ОПИ) подала иск к немецкой компании Bosch в Химкинский городской суд из-за нарушения прав потребителей, пишет газета «Известия», ссылаясь на исковое заявление.

В материале говорится, что иск был подан к двум юрлицам, представляющим немецкую компанию Bosch в России: к ООО «Роберт Бош» (занимается импортом садовой техники, электрифицированных и автомобильных компонентов) и к ООО «БСХ Бытовые приборы» (отвечает за импорт и производство бытовой техники).

«Следуя антироссийским экономическим санкциям, немецкая транснациональная компания Robert Bosch GmbH (Bosch) приняла решение приостановить свою деятельность в России, в том числе приостановить импорт и производство своей продукции, включая бытовую и садовую технику, электроинструменты и компоненты для автомобилей», — говорится в заявлении.

В тексте иска отмечается, что представители компании несут юридические обязанности перед потребителями. В частности, менять недоброкачественный товар на новый той же марки.

Глава ОПИ Олег Павлов пояснил изданию, что за последние три года компания Bosch реализовала на российском рынке продукцию на 250 млрд рублей, и в эту сумму была заложена гарантийная и послегарантийная поддержка, которая сейчас не доступна российским потребителям.

«Отдельного внимания заслуживает тот факт, что Bosch не только ущемляет права потребителей, но и закрывает производства компании на территории России, на которых заняты тысячи работников», — добавил он.

Главы департамента корпоративных коммуникаций ООО «БСХ Бытовые приборы» Антон Рассадин заявил газете, что о подобном иске организации неизвестно.

Ранее «Общественная потребительская инициатива» предъявила иск к группе компаний IKEA.

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