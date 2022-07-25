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«Ъ»: российские кондитеры обратятся в ЕС за разрешением импорта части ингредиентов

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Pixabay

Транснациональные производители сладостей, локализовавшие производства в России, планируют обратиться в европейскую ассоциацию Food & Drinks с просьбой содействовать исключению из санкционного списка ЕС эмульгаторов и красителей, сообщает «Коммерсантъ», ссылаясь на письмо Ассоциации предприятий кондитерской промышленности «Асконд» к своим участникам.

В «Асконде» отметили, что европейские чиновники посчитали, что в подобном сырье заложена отенциальная возможность двойного использования, поэтому ингредиенты необходимые для кондитерского производства попали в «пятый пакет» санкций Евросоюза.

Исполнительный директор «Асконда» Вячеслав Лашманкин рассказал газете, что наибольшая проблема связана с эмульгаторами, которые используются при создании шоколада, выпечки, халвы, мягкой карамели, вафельных листов. По его словам, не все сырье можно закупать из Юго-Восточной Азии и с Ближнего Востока.

Исполнительный директор «Русбренда» Алексей Поповичев заявил, что в настоящее время проблема не сказывается на производстве, так как запасов должно хватить на несколько месяцев. Но в случае, если сложности с импортом сохранятся, производители могут начать сокращать ассортимент.

Ранее сообщалось, что кондитерские изделия оказались единственной категорией среди основных продуктов питания, где с начала года было зафиксировано сокращение производства.

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