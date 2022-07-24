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ОАЭ нарастили объем инвестиций в Москву более чем в четыре раза за пять лет

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Кирилл Каллиников/РИА «Новости»

ОАЭ увеличили объем инвестиций в экономику Москвы в 4,4 раза за пять лет. Об этом сообщается на сайте мэра Москвы.

«По последним данным Центрального банка (ЦБ) Российской Федерации, на 1 января 2022 года накопленные инвестиции бизнеса из Объединенных Арабских Эмиратов в экономику Москвы составили $362 млн. За пять лет вложения арабских инвесторов выросли в 4,4 раза», — отметил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

По его словам, за весь 2021 год объем инвестиций вырос более чем в полтора раза, а в последнем отчетном периоде, то есть с октября 2021 года до начала 2022 года рост составил 14,4%. При этом на Москву приходится почти половина зарубежных инвестиций страны. Объем иностранных инвестиций в Россию сейчас находится на уровне $251,4 млрд.

В правительстве Москвы указали, что инвесторы из ОАЭ вкладываются в столичные проекты, которые находятся в сфере технологий и торговли. Кроме того, ОАЭ покупают у Москвы промышленное оборудование, безалкогольные напитки, шоколадные изделия и готовые продукты из цельных злаков.

В мэрии добавили, что в 2021 году объем экспорта в ОАЭ из Москвы был на уровне $993 млн, что в 2,4 раза выше данных годом ранее. Импорт из ОАЭ в Москву поднялся на 22%, до $111 млн.

23 июня гендиректор Национального рейтингового агентства (НРА) Алина Розенцвет в беседе с РИА «Новости» заявила о рисках для финансовой системы России. Эксперт указала, что они остаются крайне высокими, а проинфляционные факторы по-прежнему доминируют.

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