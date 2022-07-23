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В Ливии заявили о планах увеличить добычу нефти до 1,2 млн баррелей в день

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Андрей Стенин/РИА «Новости»

Национальная нефтяная корпорация (NOC) Ливии заявила о планах нарастить уровень добычи нефти до 1,2 млн баррелей в сутки (б/с) в течение двух недель. Сообщение об этом пресс-служба NOC опубликовала на своем сайте.

На сегодняшний день NOC добывает 860 тыс. б/с сырья. По состоянию на 11 июня, уровень добычи был равен 560 тыс. б/с. 1,2 млн баррелей в сутки (б/с) в Ливии добывали в 2021 году. Затем работу двух экспортных терминалов и нефтяное месторождение ограничили в связи с политическими беспорядками в стране.

На прошлой неделе в NOC объявили о возобновлении работы ключевых экспортных портов и месторождений. Это стало возможно после достижения договоренностей с протестующими, которые действовали в поддержку главы переходного правительства Фатхи Башаги и неоднократно блокировали нефтяные объекты страны.

Ливия владеет крупнейшими в Африке запасами нефти и углеводородов, на долю которых приходится 95% государственных доходов.

В первой половине мая глава переходного правительства Ливии Фатхи Башага объявил о снятии продолжавшейся в стране почти месяц блокады нефтяных портов и месторождений. По его информации, протестующие согласились снять осаду со всех объектов нефтедобычи и перевозки. Блокада длилась с середины апреля из-за политических разногласий.

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