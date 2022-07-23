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Почти 40% россиян отказались от бумажных квитанций на оплату ЖКУ и перешли на электронные

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Алексей Сухоруков/РИА «Новости»

На электронные квитанции за жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ), отказавшись от бумажных, перешли около 40% опрошенных россиян. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на результаты опроса платежного сервиса «Скрепка».

«39% россиян полностью перешли на электронные квитанции за услуги ЖКХ, еще 17% планируют в ближайшее время также отказаться от бумажных квитанций», — указали в исследовании.

48% респондентов предпочитают пользоваться электронными квитанциями из соображений заботы об экологии. Удобство использования такой квитанции отмечают 43%. Еще 9% опрошенных считают, что электронные платежки более надежны в сравнении с бумажными.

Как отметил гендиректор платежного сервиса «Скрепка» Алексей Шумилин, к росту спроса на электронные квитанции по оплате ЖКУ привел дефицит бумаги, с которым пришлось столкнуться прошедшей весной.

В то же время 43% респондентов, предпочитающих бумажные квитанции, сказали, что пользуются ими по привычке. 33% опрошенных отметили удобство хранения документов в бумажном виде.

В июне сообщалось, что с 1 июля тарифы на жилищно-коммунальные услуги поднимутся на 3,2–6,5% в зависимости от региона.

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