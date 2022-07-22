Глава Volkswagen Герберт Дисс уйдет в отставку 1 сентября

Герберт Дисс уйдет с поста председателя совета управляющих немецкого автопроизводителя Volkswagen AG 1 сентября. Об этом сообщает «Интерфакс».

В пресс-релизе компании отмечается, что новым главным исполнительным директором Volkswagen AG станет Оливер Блуме, который занимает аналогичную должность в подразделении Porsche.

Ожидается, что главный финансовый директор Volkswagen Арно Антлиц будет совмещать должность главного операционного директора компании.

В публикации отмечается, что Герберт Дисс возглавил Volkswagen AG в 2018 году.

Ранее концерн Volkswagen AG объявил о создании в скором времени венчурного фонда в размере €300 млн, который будет использован для проектов и стартапов по декарбонизации.

По словам Дисса, сокращение выбросов углерода является возможным при сохранении прежнего уровня жизни и комфорта человечества.

Он отметил, что декарбонизация сделает многие вещи более доступными, а не более дорогими, а улавливание углерода для удаления CO2 возможно, но еще не масштабно и все еще очень дорого.