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Российские банки сообщили об удешевлении ипотеки после решения ЦБ по ключевой ставке

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Павел Лисицын/РИА «Новости»

Крупные российские банки намерены снизить ставки по ипотечным кредитам в августе после снижения ключевой ставки ЦБ на 1,5 процентных пункта до 8% годовых. Об этом «Газете.Ru» сообщили представители «МТС Банка», «Дома.РФ», «Московского кредитного банка», «Зенита», «Росбанка» и «Абсолют Банка».

В пятницу совет директоров ЦБ решил снизить ключевую ставку с 9,5% до 8% годовых. По данным «Дом.РФ», в июле средняя ставка по ипотеке на новостройки составила 10,7% годовых, на готовое жилье – 10,8%.

«На сопоставимую величину будут снижены и ставки по ипотеке», — рассказал зампред «Абсолют Банка» Антон Павлов.

По прогнозам «Абсолют Банка», «МТС Банка» и «Совкомбанка», средневзвешенная ставка по ипотеке в августе составит 10% годовых, к концу года – 9%.

Как ранее сообщали «Газете.Ru» в финансовом маркетплейсе «Сравни», подешевеют и жилищные кредиты в рамках льготных программ. По оценкам аналитиков «Сравни», банки снизят ставки по льготной ипотеке на новостройки с господдержкой на 1-2 п.п. до 5% годовых к концу 2022 года.

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