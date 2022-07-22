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Крупнейший в Европе порт объявил о прекращении контейнерных перевозок в Россию и из нее

Порт Роттердама сообщил о прекращении контейнерных перевозок в Россию и из нее

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Global Look Press

Порт нидерландского города Роттердам заявил, что прекращает перевозки в Россию и из нее.

«Контейнерные перевозки в Россию и в обратном направлении прекратились», — говорится в публикации на сайте порта.

Также отмечается, что в последние месяцы в преддверии санкций стало меньше импортироваться российского угля, сырой нефти, нефтепродуктов и СПГ. Компании все чаще закупают это сырье в других странах.

Ранее глава администрации порта Роттердама Аллард Кастелейн сообщал, что санкции в отношении России оказали негативное влияние на работу хаба и последствия этих ограничений будут нарастать до конца года.

Также в мае стало известно, что не менее восьми танкеров с российской нефтью следуют в порт голландского Роттердама, при этом администрация гавани выразила готовность их принять.

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