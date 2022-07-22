Новости Спорт Статьи
Политика
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Семья и Дети #Операция на Украине
Новости Спорт Статьи #Операция на Украине
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Минобороны России: ВС уничтожили четыре пусковые установки HIMARS производства США 12:21
В Ленобласти 41-летний прораб подозревается в изнасиловании 11-летней девочки 12:21
Ученые создали нанодвигатель на основе ДНК-оригами 12:21
Стая гиен оторвала обе руки женщине, а ее сын лишился всех пальцев 12:19
Минобороны заявило об уничтожении четырех взводов РСЗО «Град» на Украине 12:18
Чемпион ОИ Васильев считает, что сменившая гражданство Жараускаете пожалеет об этом... 12:16
Джигурда помог Волочковой надеть «мини-трусики» 12:15
Новым послом Белоруссии в России станет Крутой из администрации Лукашенко 12:13
Косачев заявил, что Евросоюз загнал себя в спиральную ловушку санкций 12:12
Федерация фигурного катания Швеции требует отменить мастер-класс фигуристки Трусовой... 12:10
Сделать Газету.Ru своим источником в Яндекс.Новостях?
Нет, не хочу
Да, давайте

В Philip Morris не исключили, что смогут найти решение о реструктуризации в РФ к концу года

close
100%
Pavlo Gonchar/Global Look Press

Американский табачный концерн Philip Morris International может приблизиться к решению о реструктуризации бизнеса в России к концу 2022 года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании.

«Компания продолжает рассматривать варианты реструктуризации и может приблизиться к решению до конца года», — сказали в пресс-службе.

Ранее исполнительный директор Philip Morris International Яцек Ольчак заявил, что компания усердно работаем над тем, чтобы завершить свое присутствие в России. Он добавил, это не произойдет в следующем квартале, так как уход из РФ является «сложным процессом». Отмечается, что доля продаж концерна в России составляет 27% от всей производимой продукции.

В начале марта представители Philip Morris заявили, что компания приостанавливает запланированные инвестиции и запуск новых продуктов в России, а также снижает объемы производства из-за перебоев в цепочке поставок.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть