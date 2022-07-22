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Попавший под санкции ЕС миллиардер Козицын покинул пост гендиректора УГМК

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Сергей Гунеев/РИА «Новости»

Генеральный директор Уральской горно-металлургической компании (УГМК) Андрей Козицын покинул свой пост из-за возможный персональных санкций со стороны иностранных государств. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу компании.

«Указанное решение принято в связи с возможным наложением в будущем персональных санкций со стороны иностранных государств и направлено на исключение возможного опосредованного применения санкций к компаниям группы УГМК», — заявили в пресс-службе.

Там добавили, что решение позволит сохранить стабильность УГМК и компаний группы на всех рынках и исполнять принятые обязательства перед работниками и контрагентами.

Заявление Козицына об уходе было одобрено советом директоров ОАО «УГМК», с 19 июля он перестал исполнять свои обязанности. Генеральным директором стал Эльфат Исмагилов, который до этого занимал пост председателя совета директоров компании.

УГМК — горно-металлургический холдинг, производящий медь, цинк и драгоценные металлы. В состав компании входит более 40 предприятий в России и за рубежом.

Козицын стал гендиректором холдинга в 1999 году. Forbes оценивает состояние бизнесмена в $1,9 млрд.

О том, что УГМК и ее гендиректор мог попасть в под новые санкции ЕС стало известно 19 июля. Вечером 21 июля седьмой пакет санкций был опубликован в официальном журнале ЕС.

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