«Северсталь» во II квартале сократила выплавку стали на 18% по сравнению с I кварталом

Российская сталелитейная и горнодобывающая компания «Северсталь» во втором квартале 2022 года сократила выплавку стали на 18% по сравнению с первым кварталом. Информацию об этом пресс-служба компании опубликовала на своем сайте.

Уточняется, что с января по март компания произвела 2,922 млн тонн стали, а с апреля по июнь — 2,403 млн тонн. Всего за первые шесть месяцев 2022 года предприятие выпустило 5,325 млн тонн стали по сравнению с 5,737 млн тонн годом ранее (-7%).

Во втором квартале сократились и консолидированные продажи стальной продукции группы на 17% на фоне ограниченного доступа на экспортные рынки и сокращающегося спроса на локальном рынке. Объем упал до 2,269 млн тонн по сравнению с первым кварталом (2,726 млн тонн). За январь — июнь продажи снизились на 6%, до 4,994 млн тонн.

Финансовые результаты за первые два квартала 2022 года в компании решили не публиковать. По словам CEO предприятия Александра Шевелева, это связано с продолжающейся перестройкой процессов компании.

В начале июня США внесли в новый санкционный список российского предпринимателя Алексея Мордашова и компанию «Северсталь», в которой он выступает председателем совета директоров.