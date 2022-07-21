Новости Спорт Статьи
Политика
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Семья и Дети #Операция на Украине
Новости Спорт Статьи #Операция на Украине
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Тартакова заявила, что чемпионка Уимблдона Рыбакина отказала ей в интервью из-за шоу... 19:25
Фигуранты дела о краже имущества на 70 млн рублей у Чубайса не признали... 19:22
Пьяный россиянин до смерти избил знакомого, который был судим за изнасилование... 19:21
Малышева рассказала об опасности коронавируса для 79-летнего Байдена 19:21
Раскрыта стоимость нового складного смартфона Samsung 19:14
Проктолог назвал профессии, представители которых страдают от сидячего образа жизни 19:12
Банк России установил официальные курсы доллара и евро на 22 июля 19:10
Правительство Израиля направит делегацию в РФ из-за ситуации с агентством... 19:08
Президентом Индии избрали женщину 19:06
Минздрав призвал россиян ревакцинироваться из-за роста числа заболевших COVID-19 19:05
Сделать Газету.Ru своим источником в Яндекс.Новостях?
Нет, не хочу
Да, давайте

«Северсталь» во II квартале сократила выплавку стали на 18% по сравнению с I кварталом

close
100%
Александр Коркка/РИА «Новости»

Российская сталелитейная и горнодобывающая компания «Северсталь» во втором квартале 2022 года сократила выплавку стали на 18% по сравнению с первым кварталом. Информацию об этом пресс-служба компании опубликовала на своем сайте.

Уточняется, что с января по март компания произвела 2,922 млн тонн стали, а с апреля по июнь — 2,403 млн тонн. Всего за первые шесть месяцев 2022 года предприятие выпустило 5,325 млн тонн стали по сравнению с 5,737 млн тонн годом ранее (-7%).

Во втором квартале сократились и консолидированные продажи стальной продукции группы на 17% на фоне ограниченного доступа на экспортные рынки и сокращающегося спроса на локальном рынке. Объем упал до 2,269 млн тонн по сравнению с первым кварталом (2,726 млн тонн). За январь — июнь продажи снизились на 6%, до 4,994 млн тонн.

Финансовые результаты за первые два квартала 2022 года в компании решили не публиковать. По словам CEO предприятия Александра Шевелева, это связано с продолжающейся перестройкой процессов компании.

В начале июня США внесли в новый санкционный список российского предпринимателя Алексея Мордашова и компанию «Северсталь», в которой он выступает председателем совета директоров.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть