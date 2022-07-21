Суд в России арестовал активы швейцарского Credit Suisse по иску Транскапиталбанка

Арбитражный суд Москвы наложил арест на российскую собственность швейцарского банка Credit Suisse в качестве обеспечительной меры по иску Транскапиталбанка. Информация об этом следует из карточки дела на сайте суда.

Транскапиталбанк пытался взыскать деньги по кредиту, который в 2020 году выдали компании Uzauto. Изначальным кредитором выступал Credit Suisse, позднее к нему присоединился Транскапиталбанк, выделивший €10 млн.

19 апреля наступил срок погашения займа. Но на следующий день Транскапиталбанк попал под блокирующие санкции США, что помешало ему получить деньги от Credit Suisse. Поэтому кредитная организация подала в суд на Credit Suisse с требованием взыскать €10 млн. Сначала суд отказал в удовлетворении искового требования, но во время следующего заседания по этому делу арестовал указанную сумму на счетах Credit Suisse в российском «Банк Кредит Свисс».

Также суд запретил материнскому холдингу распоряжаться 99,9% принадлежащих ему акций «Банка Кредит Свисс» и еще одной «дочки» — «Кредит Свисс Секьюритиз».

В мае ассоциация трейдеров развивающихся рынков (MTA) порекомендовала своим членам для определения курса рубля не использовать данные Мосбиржи. В EMTA входят Credit Suisse, Bank of America, J.P. Morgan Chase, Deutsche Bank, Goldman Sachs и многие другие.