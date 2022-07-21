ЕС отменил запрет на поставки России ряда товаров и услуг для авиационной отрасли

Евросоюз в рамках седьмого пакета антироссийских санкций снял запрет на поставки из России ряда товаров, услуг и технологий для авиационной отрасли. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление Совета Европы.

Отмечается, что подобные послабления связаны с международными стандартами авиабезопасности ИКАО.

Ранее Совет Европейского союза утвердил седьмой пакет санкций ЕС в отношении России, в том числе частичный запрет на импорт золота. Также рестрикции коснулись 55 физических и юридических лиц России.

До этого Министерство финансов США обновило генеральную лицензию, в которой ввело послабления для проведения сделок с российскими авиакомпаниями гражданской авиации. В результате американские компании получили право на проведение сделок с Объединенной авиастроительной корпорацией (ОАК), «Иркута», ПАО «Туполев» и Авиационным комплексом им. С. В. Ильюшина. При этом самолеты должны быть зарегистрированы все в России.