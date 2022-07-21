Bloomberg: азиатские страны подстраховались и нарастили закупки СПГ перед зимой

Страны Азии решили перестраховаться и нарастили закупки сниженного природного газа (СПГ) перед предстоящей зимой на фоне новостей о возможных ограничениях поставок энергоресурсов из России. Об этом сообщает Bloomberg, ссылаясь на трейдеров.

Крупнейшие покупатели СПГ в Азии нарастили закупки топлива на случай возможных ограничений поставок российских энергоресурсов. Например, Южная Корея уже оплатила свыше 10 партий СПГ, доставка которых будет осуществляться зимой. Япония же старается заполучить газ осенью. Такой же стратегии придерживается Тайвань, чья крупнейшая нефтегазовая компания СРС вернулась на рынок ради закупки топлива.

В агентстве отметили, что несмотря на возобновление поставок по «Северному потоку», европейские страны все равно будут стараться наращивать темпы закупки СПГ, тем самым став конкурентами Азии. При этом азиатские страны стараются закупаться впрок и заранее, до возможного роста цен или дефицита топлива.

В конце мая агентство Bloomberg сообщило, что предстоящей зимой рынок сжиженного природного газа (СПГ) может приблизиться к историческому дефициту из-за желания импортеров запастись этим топливом. План Европы сократить импорт трубопроводного российского газа на две трети к концу года и заменить его СПГ из США и Африки резко обостряет конкуренцию за топливо.