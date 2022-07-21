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Нацбанк Украины понизил курс гривны

Национальный банк Украины девальвировал гривну на 25%

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Александр Демьянчук/РИА «Новости»

Национальный банк Украины (НБУ) скорректировал официальный курс гривны, понизив его по отношению к доллару. Об этом сообщает ТАСС.

Теперь один доллар стоит 36,56 гривны, девальвировав таким образом гривну на 25%. Накануне американская валюта стоила 29,2 гривны.

Украинский регулятор заявил, что такой шаг «позволит увеличить конкурентоспособность украинских производителей, сблизить курсовые условия для разных групп бизнеса и населения и поддержать устойчивость экономики в условиях войны».

НБУ уточнил, что официальный курс гривны к доллару продолжает фиксироваться. Отмечается, что механизм фиксации курса является стабилизатором экономики в текущих условиях.

В начале июня Национальный банк Украины повысил учетную ставку с 10% сразу до 25%. Решение было принято для защиты гривневых доходов и сбережений украинцев, а также для снижения давления на валютном рынке.

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