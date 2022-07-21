Электротехническая компания АВВ решила покинуть российский рынок

Шведско-швейцарская компания АВВ, занимающаяся электротехникой и энергетическим машиностроением, решила покинуть российский рынок. Об этом сообщается на сайте организации.

В публикации отметили, что компания перестала принимать новые заказы в России после начала спецоперации на Украине. Однако некоторые обязательства перед клиентами все же выполнялись, которые не противоречили антироссийским санкциям.

В ABB указали, что во втором квартале компания потеряла около $57 млн, где $23 млн скажутся на результатах третьего квартала.

Большая часть российских сотрудников организации с марта 2022 года находятся в отпуске. Всего же в России работает 750 человек, у компании есть две производственные площадки и несколько сервисных центров. Российский рынок в доле годовой выручки компании занимал около 2%.

В начале июня обозреватель Дмитрий Ермаков заявил, что энергокомпании США и Европы теряют большие деньги и им невыгодно уходить с российского рынка.