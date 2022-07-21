Новости Спорт Статьи
Политика
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Семья и Дети #Операция на Украине
Новости Спорт Статьи #Операция на Украине
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
«Чувствую себя мальчишкой»: Иван Краско выписался из больницы 13:19
Cadena SER: подача газа по «Северному потоку» стала облегчением 13:18
Палеонтологи открыли четвероногую рыбу, которая вернулась обратно в воду 13:15
В России планируется ввести новый экологический стандарт «Евро 6» 13:12
В Бурятии подросток гулял по деревне с рюкзаком, набитым коноплей 13:12
Песков: технологические сложности с поставками газа европейцам вызваны их же... 13:10
Песков: отношения России и США находятся в незавидном положении 13:08
Названа самая популярная турецкая актриса 13:06
91-летний актер Иван Краско признался, что флиртовал с медсестрами в больнице 13:06
Bloomberg: азиатские страны подстраховались и нарастили закупки СПГ перед зимой 13:06
Сделать Газету.Ru своим источником в Яндекс.Новостях?
Нет, не хочу
Да, давайте

Минстрой назвал паромы из Калининграда экономически неэффективными

close
100%
Игорь Зарембо/РИА «Новости»

Паромы из Калининграда экономически неэффективны из-за того, что грузовой поток распределяется неравномерно. Об этом РИА «Новости» заявили в пресс-службе Минстроя.

«При отправлении из Калининграда рейсы нечем грузить, что делает их экономически неэффективными. При этом в направлении региона железнодорожные паромы загружены полностью как минимум до конца июля», — отметили в ведомстве.

В Минстрое указали, что поставки стройматериалов в регион могут упасть, хотя определенный запас все-таки был создан. Но по мере его расходования может сложиться определенный дефицит.

Ранее в четверг в пресс-службе Минстроя РФ рассказали, что поставки стройматериалов в Калининград могут упасть в 4 раза из-за пока действующего запрета транзита через Литву.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть