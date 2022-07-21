Минстрой назвал паромы из Калининграда экономически неэффективными

Паромы из Калининграда экономически неэффективны из-за того, что грузовой поток распределяется неравномерно. Об этом РИА «Новости» заявили в пресс-службе Минстроя.

«При отправлении из Калининграда рейсы нечем грузить, что делает их экономически неэффективными. При этом в направлении региона железнодорожные паромы загружены полностью как минимум до конца июля», — отметили в ведомстве.

В Минстрое указали, что поставки стройматериалов в регион могут упасть, хотя определенный запас все-таки был создан. Но по мере его расходования может сложиться определенный дефицит.

Ранее в четверг в пресс-службе Минстроя РФ рассказали, что поставки стройматериалов в Калининград могут упасть в 4 раза из-за пока действующего запрета транзита через Литву.