Оператор «Северного потока» заявил о завершении технических работ в установленный срок

Оператор «Северного потока» — компания Nord Stream AG успешно завершила все запланированные работы на газопроводе.

«Компания Nord Stream AG успешно завершила выполнение всех запланированных работ на обеих нитках газопровода в соответствии с установленными сроками. Подача газа возобновлена 21 июля 2022 года», — говорится в сообщении на сайте компании.

Обе нитки «Северного потока» останавливались для проведения профилактических работ с 11 июля по 21 июля.

Немецкие газотранспортные операторы OPAL и NEL подтвердили возобновление поставок газа по «Северному потоку» после окончания срока техобслуживания.

Глава Федерального сетевого агентства Германии Клаус Мюллер заявил, что реальные объемы газа по трубопроводу превышают заявленные.