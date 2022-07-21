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Оператор «Северного потока» заявил о завершении технических работ в установленный срок

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Jens Bttner/dpa/Global Look Press

Оператор «Северного потока» — компания Nord Stream AG успешно завершила все запланированные работы на газопроводе.

«Компания Nord Stream AG успешно завершила выполнение всех запланированных работ на обеих нитках газопровода в соответствии с установленными сроками. Подача газа возобновлена 21 июля 2022 года», — говорится в сообщении на сайте компании.

Обе нитки «Северного потока» останавливались для проведения профилактических работ с 11 июля по 21 июля.

Немецкие газотранспортные операторы OPAL и NEL подтвердили возобновление поставок газа по «Северному потоку» после окончания срока техобслуживания.

Глава Федерального сетевого агентства Германии Клаус Мюллер заявил, что реальные объемы газа по трубопроводу превышают заявленные.

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