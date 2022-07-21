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Регулятор ФРГ: реальный объем поставок газа по «Северному потоку» выше заявленного

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Joerg Sarbach/AP

Глава Федерального сетевого агентства Германии Клаус Мюллер заявил, что реальные объемы газа по «Северному потоку» превышают заявленные в день запуска трубопровода после техобслуживания.

«Реальные объемы потока газа по «Северному потоку» превышают заявленные и сегодня могут достичь уровня до обслуживающих работ в 40% нагрузки (около 700 ГВтч/сутки)», — написал он в Twitter.

При этом Мюллер отметил, что «политическая неопределенность» и сокращение поставок на 60% с середины июня сохраняются.

Ранее немецкие газотранспортные операторы OPAL и NEL подтвердили возобновление поставок газа по «Северному потоку» после окончания срока техобслуживания.

Обе нитки «Северного потока» останавливались для проведения профилактических работ с 11 июля по 21 июля.

14 июня «Газпром» сократил пропускную способность газопровода «Северный поток» до 40%, сославшись на то, что Канада не вернула турбину Siemens после ремонта.

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