Регулятор ФРГ: реальный объем поставок газа по «Северному потоку» выше заявленного

Глава Федерального сетевого агентства Германии Клаус Мюллер заявил, что реальные объемы газа по «Северному потоку» превышают заявленные в день запуска трубопровода после техобслуживания.

«Реальные объемы потока газа по «Северному потоку» превышают заявленные и сегодня могут достичь уровня до обслуживающих работ в 40% нагрузки (около 700 ГВтч/сутки)», — написал он в Twitter.

При этом Мюллер отметил, что «политическая неопределенность» и сокращение поставок на 60% с середины июня сохраняются.

Ранее немецкие газотранспортные операторы OPAL и NEL подтвердили возобновление поставок газа по «Северному потоку» после окончания срока техобслуживания.

Обе нитки «Северного потока» останавливались для проведения профилактических работ с 11 июля по 21 июля.

14 июня «Газпром» сократил пропускную способность газопровода «Северный поток» до 40%, сославшись на то, что Канада не вернула турбину Siemens после ремонта.