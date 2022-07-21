«Газпром» сообщил итальянской Eni об увеличении поставок газа на 15 млн кубометров

«Газпром» сообщил итальянской нефтегазовой группе Eni, что после возобновления подачи газа по «Северному потоку» увеличивает поставки.

«Газпром» сообщил, что сегодня поставит около 36 миллионов кубометров газа по сравнению с ежедневными поставками в объеме около 21 миллиона кубометров, которые осуществлялись в последние дни», — говорится в публикации на сайте итальянской компании.

Уточняется, что в случае существенных изменений объемов поставок будет предоставлена дополнительная информация.

Ранее немецкие газотранспортные операторы OPAL и NEL подтвердили возобновление поставок газа по «Северному потоку» после окончания срока техобслуживания. По данным оператора проекта Nord Stream AG, газ идет по трубопроводу на сниженном уровне — около 30% от максимума.

Обе нитки «Северного потока» останавливались для проведения профилактических работ с 11 июля по 21 июля.