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Норвегия проверяет грузы для Баренцбурга на предмет наличия «санкционных товаров»

Генконсул России на Шпицбергене Андрей Чемерило сообщил о проверке грузов Норвегией

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Global Look Press

Норвегия проверяет грузы, направляющиеся в том числе в Баренцбург (населенный пункт на архипелаге Шпицберген), на предмет наличия «санкционных товаров». Об этом заявил генеральный консул на Шпицбергене Андрей Чемерило, передает РИА «Новости».

По словам дипломата, благодаря интенсивным переговорам между МИД РФ и Норвегии был найден устраивающий обе стороны способ доставки грузов треста «Арктикуголь» через территорию континентальной Норвегии.

Так, норвежский автоперевозчик забирает грузы в Мурманске или другом российском пункте, перевозит их через российско-норвежскую границу в пункте пропуска «Борисоглебск - Стурскуг», провожая их до северонорвежского порта Тромсё, где погружает их на норвежский контейнеровоз, который направляется в порт Баренцбург.

«Все грузы, пересекающие границу Норвегии, соответственно досматриваются норвежской таможней сразу по пересечении границы в обычном режиме. В том числе на предмет наличия «санкционных товаров»», — рассказал Чемерило.

По его словам, с Норвегией была согласована очередная заявка треста «Арктикуголь» на доставку груза на Шпицберген от 13 июля.

Между Россией и Норвегией ранее возникла напряженность из-за того, что норвежские власти запретили пропускать грузы из РФ через контрольно-пропускной пункт Стурскуг на границе для российских поселений на Шпицбергене. Осло объяснил свое решение действиями антироссийских санкций. Генконсул России на острове Шпицберген Сергей Гущин сообщил, что продовольствия на острове хватит до августа, но лекарства и оборудование уже на исходе. Впоследствии Норвегия все же дала разрешение на провоз грузов, но не российскими перевозчиками.

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