В Британии заявили о возмущении населения из-за размера инфляции

Новости о рекордном подорожании стоимости жизни в Великобритании вызывают серьезное недовольство ее жителей. Об этом пишет газета Financial Times.

Как говорится в материале издания, инфляция в июне оказалась гораздо выше прогноза и достигла 9,4%. Это худший показатель среди стран «Большой семерки» (G7). Главным ее триггером в прошлом месяце стало подорожание продовольствия (на 9,8%) и бензина (скачок на 18,1 пенса за литр).

Издание предупреждает, что ситуация может значительно ухудшиться в октябре, когда увеличатся оптовые цены на энергоносители.

Тем временем среди представителей рабочего класса растет недовольство. Так, сотрудники Королевской почты уже планируют выйти на забастовку, которая может стать крупнейшей летней демонстрацией в стране. Работники государственного сектора также обеспокоены, так как правительство предложило поднять им зарплату только на 5%, это ниже уровня инфляции, сказано в публикации.