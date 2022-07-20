Siemens готова обслуживать турбины для «Северного потока» при поступлении запроса

Компания Siemens готова обслуживать турбины для поставок газа по «Северному потоку» при наличии соответствующего запроса, сообщает РИА «Новости», ссылаясь на пресс-службу компании.

По словам ее представителей, техобслуживание турбин является «обычным делом» при нормальных обстоятельствах.

«Если будет политический запрос и возможность в рамках санкционного режима, мы будем проводить техническое обслуживание турбин в привычных высоких стандартах качества, если нас об этом попросят», — заявили в компании.

В Siemens добавили, что их целью всегда является доставка турбины до места назначения в кротчайшие сроки.

Также ранее «Газпром» сообщил, что не получал от Siemens официальной документации, которая позволит вернуть из ремонта турбину для компрессорной станции (КС) «Портовая» в условиях санкций, поэтому запросил ее еще раз. В компании это заявление комментировать отказались.

До этого сообщалось, что Канада 17 июля отправила в ФРГ отремонтированную газовую турбину Siemens Energy, используемую для подачи топлива по газопроводу «Северный поток».