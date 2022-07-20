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Siemens готова обслуживать турбины для «Северного потока» при поступлении запроса

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Edgard Garrido/AP

Компания Siemens готова обслуживать турбины для поставок газа по «Северному потоку» при наличии соответствующего запроса, сообщает РИА «Новости», ссылаясь на пресс-службу компании.

По словам ее представителей, техобслуживание турбин является «обычным делом» при нормальных обстоятельствах.

«Если будет политический запрос и возможность в рамках санкционного режима, мы будем проводить техническое обслуживание турбин в привычных высоких стандартах качества, если нас об этом попросят», — заявили в компании.

В Siemens добавили, что их целью всегда является доставка турбины до места назначения в кротчайшие сроки.

Также ранее «Газпром» сообщил, что не получал от Siemens официальной документации, которая позволит вернуть из ремонта турбину для компрессорной станции (КС) «Портовая» в условиях санкций, поэтому запросил ее еще раз. В компании это заявление комментировать отказались.

До этого сообщалось, что Канада 17 июля отправила в ФРГ отремонтированную газовую турбину Siemens Energy, используемую для подачи топлива по газопроводу «Северный поток».

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