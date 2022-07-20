Новости Спорт Статьи
Политика
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Семья и Дети #Операция на Украине
Новости Спорт Статьи #Операция на Украине
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
В США посетовали на огромный долг перед ООН 20:22
Украинская легкоатлетка Магучих заявила о желании вернуться на родину 20:19
В Еврокомиссии заявили, что рекомендации ЕС по экономии газа могут стать... 20:19
Российские ученые выяснили, как микробы во рту снижают эффективность паст от кариеса 20:13
Жена Зеленского попросила в конгрессе США средства ПВО 20:10
Росстат зафиксировал рекордную за пять лет недельную дефляцию 20:05
В Киеве назвали сумму, необходимую для восстановления Украины 19:56
Доля нефтегазового сектора в экономике России в I квартале стала максимальной... 19:55
Британка обвинила соотечественника в изнасиловании на испанском курорте 19:48
Генменеджер «Вашингтона» высказался о возможном невозвращении Овечкина и... 19:46
Сделать Газету.Ru своим источником в Яндекс.Новостях?
Нет, не хочу
Да, давайте

Брокеры увидели риск бегства россиян с биржи из-за предложения Банка России

close
100%
AP Photo/Richard Drew

Президент Национальной ассоциации участников фондового рынка (НАУФОР) Алексей Тимофеев заявил, что предложение по ограничению сделок с иностранными акциями для неквалифицированных инвесторов может привести к оттоку клиентов с рынка, пишет издание «РБК Инвестиции».

По его словам, предложение Банка России выглядит как приглашение розничным инвесторам инвестировать только в отечественные ценные бумаги. Притом круг российских инструментов слишком узок, чтобы дать необходимую инвесторам диверсификацию. К тому же в последнее время информации по многим отечественным инструментам, которые необходимы для инвестиционных решений, стало меньше.

«Вряд ли мы таким образом снизим риски розничных инвесторов. Да, это может привести к оттоку инвесторов с фондового рынка», — заявил Тимофеев.

Глава НАУФОР добавил, что брокерам придется искать новые инструменты, которые они могли бы предложить инвесторам.

Ранее 20 июля руководитель Службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг Банка России Михаил Мамута заявил, что неквалифицированные инвесторы могут временно получить запрет на увеличение позиций зарубежных ценных бумаг.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть