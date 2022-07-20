Брокеры увидели риск бегства россиян с биржи из-за предложения Банка России

Президент Национальной ассоциации участников фондового рынка (НАУФОР) Алексей Тимофеев заявил, что предложение по ограничению сделок с иностранными акциями для неквалифицированных инвесторов может привести к оттоку клиентов с рынка, пишет издание «РБК Инвестиции».

По его словам, предложение Банка России выглядит как приглашение розничным инвесторам инвестировать только в отечественные ценные бумаги. Притом круг российских инструментов слишком узок, чтобы дать необходимую инвесторам диверсификацию. К тому же в последнее время информации по многим отечественным инструментам, которые необходимы для инвестиционных решений, стало меньше.

«Вряд ли мы таким образом снизим риски розничных инвесторов. Да, это может привести к оттоку инвесторов с фондового рынка», — заявил Тимофеев.

Глава НАУФОР добавил, что брокерам придется искать новые инструменты, которые они могли бы предложить инвесторам.

Ранее 20 июля руководитель Службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг Банка России Михаил Мамута заявил, что неквалифицированные инвесторы могут временно получить запрет на увеличение позиций зарубежных ценных бумаг.