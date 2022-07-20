Publico: миллиардер Андрей Раппопорт получил гражданство Португалии

Российский бизнесмен Андрей Раппопорт получил португальское гражданство в 2019 году, пишет газета Publico.

По версии издания, россиянин смог получить паспорт Португалии благодаря закону, который позволяет получить гражданство потомкам сефардских евреев, изгнанных из страны в конце XV века.

Отмечается, что также натурализации ожидают бизнесмены Год Нисанов и Лев Леваев. Они уже получили свидетельство в качестве сефардских евреев от Израильской общины Порту.

В 2021 году благодаря правилу о сефардских евреях гражданином Португалии смог стать российский предприниматель Роман Абрамович. При этом в январе 2022 года стало известно, что португальский минюст открыл дело против миллиардера по подозрению в том, что он незаконно приобрел португальское гражданство.

В марте власти Португалии приняли решение изменить закон о получении гражданства через еврейское происхождение.