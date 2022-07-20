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Банк России смягчил требования для компаний-импортеров и банков-нерезидентов

Банк России разрешил «недружественным» банкам куплю-продажу одной валюты в обмен на другую

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Global Look Press

Банк России отменил лимит в 30% по авансовым платежам в пользу нерезидентов по импортным контрактам на услуги, работы, результаты интеллектуальной деятельности. Лимит действовал с апреля 2022 года.

«Такое решение направлено на поддержку внешнеэкономической деятельности, создание условий для выстраивания новых логистических цепочек по импортным поставкам», — говорится в публикации на сайте регулятора.

Также ЦБ разрешил банкам-нерезидентам из «недружественных государств» заключать на российском валютном рынке сделки купли-продажи одной иностранной валюты в обмен на другую и поставочные валютные форварды и своп-договоры. В результате российские банки смогут удовлетворять спрос компаний и граждан на конкретную иностранную валюту.

Ранее сообщалось, что Центробанк решил на время закрыть доступ неквалифицированным инвесторам к зарубежным ценным бумагам.

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