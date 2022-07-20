В РЭУ им. Плеханова допустили обвал торгов на 40% из-за запрета покупать иностранные акции

При введении запрета на покупку зарубежных ценных бумаг неквалифицированным инвесторам торги на бирже сократятся не менее чем на 30-40%. Об этом «Газете.Ru» заявила доцент кафедры финансов устойчивого развития РЭУ им. Г.В. Плеханова Мария Ермилова. С инициативой установить такой запрет 20 июля выступил Центробанк. Регулятор уточнил, что решение обусловлено инфраструктурными и санкционными рисками, которые могут привести к расширению объема заблокированных активов россиян.

«Большая доля инвесторов на рынке пока являются неквалифицированными. И иностранные ценные бумаги рассматривают как хороший актив для диверсификации рисков. Для многих неквалифицированных инвесторов именно зарубежные ценные бумаги остаются основой портфеля. С одной стороны, мера ЦБ обоснованная, чтобы защитить интересы. С другой стороны, торги сократятся не менее чем на 30-40%», — отметила Ермилова.

В Национальной финансовой ассоциации, напротив, поддержали нововведение.

«Инициатива Банка России имеет под собой веские основания. В результате ограничений в отношении российской инфраструктуры финансового рынка оказались незаконно заблокированными средства розничных инвесторов, не находящихся под санкциями. Наращивание позиций по иностранным бумагам в таких условиях выглядит высокорискованным и неоправданным», — объяснили в пресс-службе НФА.

В НФА ожидают скорее позитивного эффекта в результате переориентации на него инвесторов, которые вкладывались в зарубежные активы.

«Кроме того, в случае положительного решения проблемы замороженных активов российских инвесторов, над которым сейчас активно работает Клуб защиты инвесторов, созданный Московской биржей при поддержке участников рынка, принятые в чрезвычайных условиях меры по защите российских инвесторов могут быть скорректированы», — указали в НФА.