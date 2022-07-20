Дочка «Интер РАО» может возобновить поставки энергии в Финляндию после разморозки счета

Дочерняя компания российской »Интер РАО» RAO Nordic начала переговоры с одним из банков в Финляндии по разморозке счета ради поставок энергии в страну. Об этом РИА «Новости» заявил торгпред РФ в Хельсинки Антон Логинов.

«Финляндия регулярно закупала электроэнергию в России, здесь есть дочерняя компания ПАО «Интер РАО», RAO Nordic. Но вот сейчас Финляндия переиграла все правила и отказались от закупки электроэнергии. Теперь компания ведет переговоры с финским банком по разморозке счета», — отметил Логинов.

По его словам, российская сторона до сих пор не получила средства за проданные объем электроэнергии на бирже за 6 мая 2022 года. Несмотря на то, что торгпредство помогает в консультациях, антироссийские санкции и их давление не дадут решит этот вопрос в ближайшее время.

Он добавил, что Россия до приостановки поставок электроэнергии обеспечивала 10% потребления на рынке в Финляндии. Сейчас же стоимость электричества в стране растет, что вызывает беспокойство как у властей, так и у населения. Однако если ситуация изменится и платежи возобновятся, то и поставки энергии финским партнерам также продолжатся.

18 июля данные биржи электроэнергии Nord Pool засвидетельствовали, что во Франции, Германии, Бельгии, Нидерландах, Австрии и Дании цены на электроэнергию вновь обновили исторические максимумы.