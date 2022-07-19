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В Литве рассказали о негативных последствиях возможного отказа РФ поставлять газ в Европу

Премьер Литвы Шимоните: отказ РФ от поставок газа в Европу изменит цены на топливо

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Global Look Press

Премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните заявила, что, если Россия откажется поставлять в Европу природный газ, то это затронет и балтийскую республику, сообщает ТАСС.

Глава правительства считает, что возможный отказ РФ может привести к изменению цен на топливо. Она также отметила, что ее страна в настоящий момент может полностью обеспечить свои потребности в энергоносителе самостоятельно.

«Мы полностью обеспечиваем потребности Литвы в природном газе и уже отказались от его закупок в России, но дефицит этого сырья на рынке скажется на цене газа, поэтому будет иметь последствия и для нас», — сказала Шимоните.

Поставки российского газа по «Северному потоку» — основному маршруту экспорта российского энергоносителя в Европу — были приостановлены 11 июля на 10 дней в связи с плановым ежегодным техобслуживанием на газопроводе.

В Литве опасаются, что поставки газа из России не возобновятся. Глава МИД страны Габриэлюс Ландсбергис заявил, что внешнеполитические службы государств, входящих в Евросоюз, совместно с предпринимателями прорабатывают варианты компенсации потери поставок газа из РФ.

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