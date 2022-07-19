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Курс доллара на Мосбирже снизился до 55 рублей

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Global Look Press

Курс доллара на Московской бирже опустился ниже 55 рублей впервые с 4 июля, свидетельствуют данные торговой площадки.

На 14:44 мск курс доллара составил 54,96 рубля, евро — 56,03 рубля.

20 июня сообщалось, что доллар опустился до 55,44 рубля впервые с 2015 года.

Курс рубля начал укрепляться в конце марта, спустя месяц после ввода западных санкций из-за спецоперации РФ на Украине. С 28 февраля Центробанк поднял ключевую ставку с 9,5% до 20%, а после резкого ослабления рубля выше 104 за доллар национальная валюта начала усиливать позиции. Далее ЦБ снижал ставку и 10 июня вернул ее к докризисному значению в 9,5%.

Глава Минэкономразвития Максим Решетников назвал укрепляющийся рубль вызовом для российской экономики. Как отметил замруководителя экономического департамента Института энергетики и финансов Сергей Кондратьев, одним из последствий укрепления нацвалюты станет снижение валютной выручки сырьевого сектора, обесценивание валютных сбережений граждан и сложности с формированием федерального бюджета.

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