На валютной бирже Тегерана запустили торги парой иранский риал — рубль

В Тегеране на валютной бирже запустили торги парой «иранский риал/рубль». Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на заявление главы Центробанка Ирана Али Салехабади.

«Открытие торгов парной валютой «рубль/иранский риал» является важным шагом в развитии экономических отношений между Ираном и Россией», — заявил Салехабади.

Он отметил, что россияне, находящиеся в Иране, имеют право воспользоваться курсом валютных пар для удовлетворения своих потребностей в иранской валюте.

Глава Банка Ирана добавил, что база установления парного курса «иранский риал/рубль» будет конкурентноспособной на основе спроса и предложения, как и другие рыночные курсы.

25 мая стало известно, что Москва и Тегеран договорились максимально переходить на расчеты в национальных валютах, а также соединить платежные системы «Мир» и Shetab.

На прошлой неделе председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков заявил, что в России осенью планируют внедрить исламский банкинг с помощью организаций партнерского финансирования (ОПФ).