Аналитик Федяков заявил о снижении цен на стройматериалы впервые за пять лет

Впервые за пять лет в России цены на строительные материалы во втором квартале 2022 года стали снижаться. Об этом URA.RU заявил генеральный директор информационно-аналитического агентства Infoline Иван Федяков.

«Сейчас во втором квартале мы впервые за пять лет получили снижение цен, но в третьем и четвертом кварталах снижения уже не ожидается. Рынок начинает потихоньку восстанавливаться, снижаются процентные ставки на кредиты, ипотека также восстанавливается», — отметил Федяков.

По его словам, текущее снижение можно объяснить перегревом рынка, падением доходов населения и растущими ставками по кредитам.

Он добавил, что одновременно со снижением цен возникает определенный дефицит некоторых позиций, который связан с уходом ряда компаний с российского рынка. Больше всего этот дефицит будет ощущаться осенью. Именно в этот период цены снова начнут расти.

В конце апреля президент Национального объединения строителей (НОСТРОЙ) Антон Глушков заявил, что цены на основные стройматериалы в России за месяц выросли до 30%. Он выразил надежду, что в течение нескольких ближайших недель начнутся более живые предложения на рынке стройматериалов. Благодаря этому может произойти снижение их стоимости.