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Reuters: ЕС разрешит частично разморозить ресурсы подсанкционных российских банков

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Reuters

Евросоюз внесет поправки в отношении подсанкционных российских банков, чтобы частично разморозить их средства для облегчения торговли продовольствием, сообщает Reuters со ссылкой на проект документа.

Поправки позволят разморозить заблокированные ранее экономические ресурсы ВТБ, «Совкомбанка», «Новикомбанка», банка «Открытие», ВЭБ, «Промсвязьбанка» и банка «Россия», пишет издание. Уточняется, что эти ресурсы требуются «для приобретения, импорта или транспортировки сельхозпродукции и продовольствия, в том числе пшеницы и удобрений».

По данным представителя ЕС, в соответствии с пересмотренными санкциями организация также планирует облегчить экспорт продуктов питания из российских портов, которые трейдеры прекратили обслуживать после введения антироссийских санкций.

В начале июня Совет Евросоюза утвердил шестой пакет санкций в отношении России. Согласно документу, в течение полугода страны ЕС планируют полностью перестать импортировать российскую нефть, в течение восьми месяцев — нефтепродукты РФ. Исключение распространяется на трубопроводную нефть.

Источники также сообщили, что под новые санкции могут попасть ряд судоходных и оружейных фирм, движение «Юнармия», фонд «Русский мир», Уральская горно-металлургическая компания и другие — всего 47 физических и восемь юридических лиц.

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Санкции против России
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