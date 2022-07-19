Money.pl: Польша может прекратить бойкот товаров из России из-за инфляции

Польша может прекратить бойкот товаров из России и Белоруссии впервые после начала спецоперации на Украине из-за роста инфляции. Об этом сообщает издание Money.pl.

В опросе издания указали, что 61% поляков стараются избегать российских и белорусских товаров, но задумываются над изменением своего мнения из-за инфляции. При этом 76% опрошенных в возрасте старше 55 лет негативно относятся к товарам из России и Белоруссии. Этот показатель падает до 57% среди опрошенных в возрастной группе от 18 до 24 лет.

По словам экспертов, чаще всего репутация бренда серьезно связана с самой страной и части потребителей этого достаточно, чтобы не иметь никаких дел с продукцией этой компании. При этом инфляция в Польше в июне была на уровне 15,5%, что стало самым высоким показателем за последние 25 лет.

18 июля пресс-секретарь правительства Польши Петр Мюллер сообщил, что премьер-министр страны Матеуш Моравецкий проведет совещание по вопросу дефицита угля.