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Поставки нефти из России в Китай и Индию упали почти на треть в июле

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Виталий Тимкив/РИА «Новости»

Поставки российской нефти в Китай и Индию в июле обрушились на 30% по сравнению с пиковыми показателями в апреле. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на данные торговой статистики

В публикации отметили, что падение поставок сразу на 30% говорит о том, что китайский и индийский рынок не смогут России заменить Европу. Морские перевозки с июня постоянно снижаются, хотя Россия все еще пытается найти новых покупателей нефти.

В виду антироссийских санкций на рынок Азии приходится половина поставок нефти из РФ. На пике этот показатель был на уровне 63%. Это позволяет России получать сверхдоходы от продажи топлива в размере $160 млн в неделю, что на четверть больше, чем перед началом спецоперации на Украине.

18 июля глава минфина США Джанет Йеллен заявила, что переговоры с Индией по поводу ограничения цен на нефть из России можно назвать «обнадеживающими». Один из источников агентства указал, что Индия во время переговоров не давала никаких обещаний и заявлений по поводу ограничения цен на нефть из России. Однако особой враждебности к этой идее также не было.

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