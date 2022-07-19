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Россиянам могут начать платить 117 тыс. рублей за переезд на работу в «сложные» регионы

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Depositphotos

Россиянам в возрасте до 35 лет из восьми субъектов страны могут выплатить 117 тыс. рублей при переезде на работу в один из 25 трудонедостаточных регионов России. Об этом пишет «Коммерсантъ», ссылаясь на проект постановления правительства.

Минтруд предлагает до конца 2022 года субсидировать переезд работников в возрасте до 35 лет из одного региона РФ в другой в размере 117 тыс. рублей. По мнению ведомства, данная мера поддержки трудовой мобильности может быть востребована в среднем 2 тыс. человек в год. При этом средства будут выплачиваться местными органами занятости.

В Минтруде указали, что выплаты будут производиться на второй и седьмой месяц работы после трудоустройства. При этом саму работу соискатель должен найти самостоятельно, при помощи портала «Работа России» или службы занятости. Перечислять средства в регионы на выплаты будет Фонд социального страхования (ФСС). На сами выплаты до конца года уже выделили 200 млн рублей.

Однако этой мерой пользуется очень мало россиян. Например, число людей при переезде на Дальний Восток в 2016-2019 годах не превысило 2 тыс. человек, поделился директор Агентства по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке и в Арктике Сергей Ховрат. Всего же в России переезжающих ради работы в другой регион около 3 млн человек ежегодно. При этом многие стараются попасть из менее развитых территорий в центральную часть РФ.

В конце апреля ТАСС со ссылкой на результаты опроса аналитического центра сервиса «Зарплата.ру» сообщил, что россияне рассказали, куда они бы хотели переехать. Из российских регионов лучшими местами для переезда респонденты назвали Сочи — 19%, города Крыма и Калининград — по 15%, города Сибири — 11%, Алтай — 9% и Анапу — 8%. Также некоторым россиянам показались привлекательными Карелия, Геленджик, Сахалин и Камчатка.

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