Bloomberg: «Газпром» объявил трем клиентам в Европе о форс-мажоре по поставкам газа

«Газпром» уведомил трех покупателей в Европе о форс-мажоре по поставкам газа, пишет Bloomberg.

В письме отмечается, что «Газпром» не может выполнять долгосрочные контракты по поставкам газа «из-за непредвиденных обстоятельств». Речь идет о поставках газа в июне, которые оказались меньше объемов, заказанных импортерами.

Ранее сообщалось, что немецкий энергоконцерн Uniper получил от «Газпрома» письмо о форс-мажорных обстоятельствах по поставкам газа.

Компания посчитала такое объяснение необоснованным, отмечает агентство.

До этого Uniper начала отбор газа из своих хранилищ и уведомила потребителей о возможном повышении цен. Согласно имеющейся информации, компания пошла на такие меры на фоне сокращения поставок газа из России.

Также 18 июля Uniper полностью использовала существующую кредитную линию KfW в размере 2 млрд евро и подала заявку на ее продление. Сейчас переговоры между правительством Германии и Uniper о стабилизационных мерах продолжаются. Дата их окончания не уточняется.