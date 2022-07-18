Аналитик Кондратьев заявил о необязательности сертификации «Северного потока – 2»

В ситуации с «Северным потоком – 2» сертификация может носить необязательный характер. Об этом RT заявил старший эксперт Института энергетики и финансов Сергей Кондратьев.

«Если мы говорим про запуск «Северного потока — 2», то на самом деле сертификация необязательна. В таком опытном режиме это было проделано с «Северным потоком», — отметил Кондратьев.

По его словам, Германия может получить газ и без готового решения о вводе газопровода в эксплуатацию. При необходимости подобное решение могли бы принять очень быстро.

Он добавил, что газопровод готов и находится под давлением. Если необходимость будет, поставки можно начать уже через несколько часов. При этом для Германии принятие подобного решения было бы выгодно.

Ранее в понедельник официальный представитель министерства экономики Германии Беате Барон заявила, что несмотря на значительное снижение поставок газа из России и начало отбора уже закупленного «голубого топлива» из резервуаров, сценарий использования «Северного потока — 2» остается неактуальным.