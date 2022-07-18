Новости Спорт Статьи
Политика
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Семья и Дети #Операция на Украине
Новости Спорт Статьи #Операция на Украине
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Сбежавший школьник, за которого объявили награду в 250 тыс. рублей, нашелся... 17:59
Эрдоган допустил заморозку процесса вступления Швеции и Финляндии в НАТО 17:59
Ученые обнаружили спящую черную дыру за пределами нашей галактики 17:58
Агрессивный питбуль напал на жительницу Ханты-Мансийска и ребенка 17:56
Мэр Шелехова заявил, что массовый уход людей с концерта Стаса Михайлова не связан... 17:54
В Москве у маршрутки отвалилось колесо во время движения 17:53
ЦСКА сделал предложение полузащитнику «Фиорентины» Эрику Пульгару 17:52
В ЕК заявили, что половине территории ЕС может угрожать засуха 17:52
Грузинская оппозиция потребовала ввести визовый режим для россиян 17:49
Полиция в Португалии обыскала офисы юристов, которые помогали евреям получать местное... 17:48
Сделать Газету.Ru своим источником в Яндекс.Новостях?
Нет, не хочу
Да, давайте

Аналитик Кондратьев заявил о необязательности сертификации «Северного потока – 2»

close
100%
nord-stream2.com

В ситуации с «Северным потоком – 2» сертификация может носить необязательный характер. Об этом RT заявил старший эксперт Института энергетики и финансов Сергей Кондратьев.

«Если мы говорим про запуск «Северного потока — 2», то на самом деле сертификация необязательна. В таком опытном режиме это было проделано с «Северным потоком», — отметил Кондратьев.

По его словам, Германия может получить газ и без готового решения о вводе газопровода в эксплуатацию. При необходимости подобное решение могли бы принять очень быстро.

Он добавил, что газопровод готов и находится под давлением. Если необходимость будет, поставки можно начать уже через несколько часов. При этом для Германии принятие подобного решения было бы выгодно.

Ранее в понедельник официальный представитель министерства экономики Германии Беате Барон заявила, что несмотря на значительное снижение поставок газа из России и начало отбора уже закупленного «голубого топлива» из резервуаров, сценарий использования «Северного потока — 2» остается неактуальным.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть