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Сбер первым в России полностью перевел розничный кредитный процесс на собственное ПО

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Depositphotos

Сбер первым в России внедрил собственную платформу принятия кредитных решений в розничном процессе, полностью отказавшись от вендорского программного обеспечения.

Сбер.Кредитная Машина (СберКМ) – это собственная разработка на основе решений цифровой облачной платформы Сбера Platform V, которая позволяет быстро и эффективно разрабатывать бизнес-приложения любого масштаба и сложности. СберКМ может обрабатывать до 1,2 млн кредитных заявок в день.

«СберКМ — первый в России in-house-инструмент управления кредитным риском без использования вендорских решений. На протяжении всего процесса — от ввода кредитной заявки до принятия решения и условий по выдаче — мы используем только собственное ПО. Это уникальный и сложнейший проект, над реализацией которого в течение полутора лет трудилась большая команда. При этом миграция на собственное решение осуществлялась без прерывания рабочих процессов банка. Наша система максимально надежная, гибкая и отказоустойчивая», — отметил вице-президент, директор дивизиона «Риски розничного бизнеса» Сбербанка Николай Асташкин.

Централизованное рассмотрение кредитных заявок физических лиц в Сбере началось в 2008 году. Решения стали приниматься в автоматизированном режиме на базе зарубежной платформы с использованием данных внутренних и внешних источников и моделей оценки. До этого решения принимались вручную, и кредитные заявки могли рассматриваться до двух недель.

На текущий момент 99% розничных кредитов выдаются без запроса дополнительных данных от клиентов, в режиме реального времени, на основе AI-моделей.

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