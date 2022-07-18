The Economist назвал причины, по которым США могут перестать помогать Украине

Америка может перестать поддерживать Украину из-за нестабильной ситуации в стране, пишет The Economist.

Среди демократов назревает недовольство после подписания дополнительного бюджета на помощь Украине в размере 40 млрд долларов, говорится в публикации. Таким образом, поддержка США Украины может зависеть от трех факторов: победы республиканцев на предстоящих выборах, непопулярность мер поддержки среди населения страны и затяжной характер конфликта, который поддерживает администрация президента Джо Байдена, продолжая поставки оружия на Украину.

«В целом уже меньше американцев готовы заплатить экономическую цену за поддержку Украины, чем в марте. Но недавний опрос, проведенный для Университета Мэриленда, показал, что разрыв между демократами и республиканцами тоже увеличивается», — пишет издание.

Ранее ведущий Fox News Такер Карлсон в рамках Саммита семейного лидерства в штате Айова заявил, что санкции против Российской Федерации не стоят высоких цен на топливо в Соединенных Штатах.