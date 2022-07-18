The Guardian: нефть выше $100 говорит о безрезультатной поездке Байдена в Саудовскую Аравию

Цены на нефть превысили $100 за баррель, отчего переговоры президента США Джо Байдена в Саудовской Аравии можно назвать безрезультатными. Об этом сообщает The Guardian.

«Виной этому является отсутствие возможности договориться Джо Байдену с королем Саудовской Аравии. Цены на нефть выше 100 долларов говорят о том, что поездка американского лидера к правительству Саудовской Аравии не дала никакого результата», — отметили в публикации.

Аналитики посчитали, что США и Саудовская Аравия не должны договариваться о ценах на нефть, так как подобные соглашения делаются в рамках ОПЕК+.

При этом некоторые эксперты заявили о лицемерии администрации президента США. Вместо того, чтобы ездить в Саудовскую Аравию, необходимо было нарастить объемы добычи нефти в США. При этом администрация американского лидера не позволяет нефтяникам делать этого, постепенно выкачивая топливо из хранилищ.

17 июля бывший спичрайтер Белого дома Марк Тиссен заявил, что Байден в рамках визита в Саудовскую Аравию продемонстрировал несколько неоднозначную позицию, поскольку приехал просить саудитов о помощи в ситуации с ростом мировых цен на нефть, но вместе с этим высказался в пользу «изоляции» Эр-Рияда. При этом, по мнению Тиссена, угрозы Байдена по превращению Эр-Рияда в изгоя тут не сработали, поскольку нынешняя политика США просто не позволяет как-либо изолировать Саудовскую Аравию.