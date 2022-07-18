Немецкая Uniper начала откачку газа из хранилищ и предупредила клиентов о росте цен

Немецкий энергетический концерн Uniper начал отбор газа из своих хранилищ и уведомил потребителей о возможном повышении цен. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Согласно имеющейся информации, компания пошла на такие меры на фоне сокращения поставок газа из России.

«В целях обеспечения ликвидности Uniper также выполнила свое объявление от 8 июля 2022 года и с 11 июля 2022 года забирает газ из собственных хранилищ», — говорится в сообщении.

Также 18 июля Uniper полностью использовала существующую кредитную линию KfW в размере 2 млрд евро и подала заявку на ее продление. Сейчас переговоры между правительством Германии и Uniper о стабилизационных мерах продолжаются. Дата их окончания не уточняется.

Ранее Министерство экономики Германии не дало комментариев относительно доставки в Европу турбины Siemens, необходимой для повышения прокачки газа по «Северному потоку», и которая находилась в Канаде в ремонте.