Премьер Польши Моравецкий созывает совещание по вопросу дефицита угля в стране

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий проведет совещание по вопросу дефицита угля. Об этом в Twitter сообщил пресс-секретарь правительства Петр Мюллер.

«Сегодня состоится брифинг премьер-министра Матеуша Моравецкого с вице-премьером Яцеком Сасиным, министром Анной Москвой, министрами других министерств и руководителями компаний PGG, Weglokoks и PGE по текущей ситуации на рынке угля. Наша цель — обеспечить правильную доступность и цену», — написал Мюллер.

Ранее Моравецкий говорил о том, что у Польши скоро могут возникнуть проблемы с доступностью угля. По словам премьера, Польша уже в ближайшие недели и месяцы может столкнуться с проблемой доступности угля. Премьер добавил, что что государственным компаниям предлагали заказывать уголь из Колумбии и Индонезии. Правительство Польши работает над решением проблемы.

Также премьер-министр призывал горнодобывающие компании страны увеличить добычу угля, предупреждая, что ситуация в энергетике в ближайшие годы будет сложной.