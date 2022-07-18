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Аналитик Правосудов заявил, что дать точный прогноз по энергокризису в ЕС невозможно

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Bela Szandelszky/AP

Какой-либо точный прогноз по энергокризису в Евросоюзе (ЕС) сейчас дать невозможно. Об этом RT заявил директор Института национальной энергетики Сергей Правосудов.

«Дать точный прогноз по развитию ситуации вокруг энергетического кризиса Европы на данный момент невозможно», — отметил Правосудов.

По его словам, сейчас публикуется огромное количество разных оценок ситуации в Европе, которые основываются на самых маловероятных фактах. Однако все зависит от того, какая цена будет у газа и нефти, но этого никто не знает.

Он добавил, что из-за санкций в Европе страдают конечные потребители. Например, в Польше не хватает угля, так как страна отказалась от поставок этого топлива из России. Однако польские власти закупают его дорого и везут издалека, что очень не нравится населению.

Ранее в понедельник агентство Bloomberg сообщило, что продолжающийся энергетический кризис потенциально способен нанести Европейскому союзу совокупный ущерб в размере до $200 млрд.

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