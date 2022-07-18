Новости Спорт Статьи
Политика
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Семья и Дети #Операция на Украине
Новости Спорт Статьи #Операция на Украине
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
ФСБ выявила в Ростовской области завербованного СБУ жителя ЛНР 13:09
Под Новосибирском женщина до смерти избила собутыльницу и бросила тело... 13:07
Биологи выяснили, как растения «обезболивают» себя во время стресса 13:05
Химики впервые успешно перестроили атомные связи в одной молекуле 13:05
Россиянин сломал нож о свою жену, пытаясь зарезать ее 13:04
«Страна»: Зеленский не смог уволить главу СБУ и генпрокурора из-за дефицита... 13:03
В Германии из музея удалили экспонат, нарушающий права мух 13:00
В нескольких странах Европы цены на электроэнергию вновь стали рекордными 13:00
Полицейские с оружием задержали футболиста сборной Франции в центре Милана 12:59
В Кыргызстане сотрудница детского сада задавила шестерых воспитанников во время... 12:58
Сделать Газету.Ru своим источником в Яндекс.Новостях?
Нет, не хочу
Да, давайте

Песков об экономике России: ситуация сложная, но лучше, чем ожидал коллективный Запад

close
100%
Максим Блинов/РИА «Новости»

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что текущая ситуация в сфере развития бизнеса в России осложнена недружелюбным окружением, но он лучше, чем ожидал Запад.

«То, что есть проблема, да, безусловно, ситуация текущая осложняется недружелюбной средой, недружелюбным окружением со стороны имеется ввиду коллективного Запада, но в то же время она гораздо лучше того, чем то, чего ожидал тот самый коллективный Запад, когда шел на попытки блокады нашей экономики, введения санкций и так далее и тому подобное», — сказал он.

Ранее глобальный провайдер финансовой информации S&P Global опубликовал опрос из которого следует, что июне настроения российских частных компаний в отношении перспектив на ближайшие 12 месяцев стали наихудшими за всю историю наблюдений с 2009 года.

Также сообщалось, что с марта по июнь 2022 года в России закрылись 113,5 тыс. коммерческих предприятий, это на 17,5% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть