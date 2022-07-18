Песков об экономике России: ситуация сложная, но лучше, чем ожидал коллективный Запад

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что текущая ситуация в сфере развития бизнеса в России осложнена недружелюбным окружением, но он лучше, чем ожидал Запад.

«То, что есть проблема, да, безусловно, ситуация текущая осложняется недружелюбной средой, недружелюбным окружением со стороны имеется ввиду коллективного Запада, но в то же время она гораздо лучше того, чем то, чего ожидал тот самый коллективный Запад, когда шел на попытки блокады нашей экономики, введения санкций и так далее и тому подобное», — сказал он.

Ранее глобальный провайдер финансовой информации S&P Global опубликовал опрос из которого следует, что июне настроения российских частных компаний в отношении перспектив на ближайшие 12 месяцев стали наихудшими за всю историю наблюдений с 2009 года.

Также сообщалось, что с марта по июнь 2022 года в России закрылись 113,5 тыс. коммерческих предприятий, это на 17,5% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.