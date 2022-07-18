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«Би-Би-Си»: Starbucks рассматривает возможность ухода с британского рынка

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Starbucks

Американская сеть кофеен Starbucks изучает возможность ухода с рынка Великобритании из-за высокой конкуренции. Об этом сообщает «Би-Би-Си».

«Starbucks попросила консалтинговую компанию Houlihan Lokey оказать содействие в рассмотрении потенциальных вариантов покупки ее британской сети, в которую входит более 1 тыс. кофеен и около 4 тыс. сотрудников», — отметили в публикации.

В «Би-Би-Си» указали, что продажа бизнеса может осуществиться в связи с высокой конкуренцией и изменения предпочтения потребителей, которые произошли из-за пандемии коронавируса.

В тексте добавили, что всего в стране у основной компании 300 заведений, остальные же управляются по франшизе.

В середине июля «Известия» со ссылкой на источники на рынке коммерческой недвижимости сообщили, что ушедшая из России сеть кофеен Starbucks может открыться под названием VKCoffee.

23 мая 2022 года американская сеть кофеен Starbucks объявила об уходе с российского рынка.

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